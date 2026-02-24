Milan Futuro Moretto | Kirovski verso la permanenza I dialoghi proseguono bene

Matteo Moretto afferma che Jovan Kirovski resterà al Milan perché le trattative con il club sono positive. La causa di questa decisione è il buon accordo tra le parti durante gli incontri recenti. Kirovski, che ha giocato poche partite quest’anno, pare abbia deciso di proseguire con la squadra. Le discussioni tra il giocatore e il club continuano senza intoppi, mantenendo vivo il suo futuro rossonero.

"Era ancora il 2025 quando vi dissi che ci sarebbero stati cambiamenti all'interno dell'organigramma societario, all'interno del mondo Milan. Così è stato perché RedBird ha completato il rifinanziamento, entra Comvest ed esce Elliot. E questo tipo di mossa sposta anche altri equilibri. Parliamo del Milan Futuro, Jovan Kirovski che avrebbe un contratto in scadenza a giungo, ma in realtà le parti stanno discutendo per continuare insieme. Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l'intenzione è quella di proseguire insieme. Un tipo di situazione contrattuale che sembrava spinosa qualche mese fa o comunque ancora da valutare, secondo quanto ci risulta questa situazione si sta schiarendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

