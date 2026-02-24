Milan buone notizie sul fronte Gabbia | nessuna lesione a muscoli o tendini

Matteo Gabbia, che ha saltato la partita contro il Parma a causa di un fastidio muscolare durante il riscaldamento, si è sottoposto ieri a esami strumentali. I test hanno escluso lesioni a muscoli e tendini, portando speranza di un recupero rapido. Il difensore rossonero si sta già muovendo per tornare in campo il prima possibile. La sua assenza aveva creato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico.

Domenica pomeriggio, a 'San Siro', nella distinta delle formazioni ufficiali di Milan-Parma era presente anche Matteo Gabbia. Poi, però, con una sostituzione dell'ultimo minuto nell'undici titolare dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri, in campo dal 1' è sceso al suo posto Koni De Winter. Questo perché, come ormai noto, Gabbia ha accusato un fastidio muscolare al flessore della coscia destra nel riscaldamento pre-partita. E allora il Milan, per precauzione, ha deciso di non farlo giocare. Ieri, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Gabbia si è sottoposto ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema.