Midas Man recensione | Un ritratto incompleto del quinto Beatle
Il film Midas Man, che racconta la vita di Brian Epstein, si concentra sulla sua influenza come manager dei Beatles. La produzione evidenzia gli sforzi di Epstein nel lanciare la band e le sfide incontrate lungo il percorso. La narrazione si concentra sulle decisioni chiave prese dall'imprenditore e sui momenti decisivi della loro carriera. La pellicola si ferma su alcuni dettagli importanti della sua vita, lasciando comunque molte aree inesplorate.
La nostra recensione di Midas Man, il biopic di Joe Stephenson su Brian Epstein, il genio e manager dei Beatles interpretato da Jacob Fortune-Lloyd. Con Midas Man il regista Joe Stephenson porta finalmente al centro della scena Brian Epstein, l’uomo che più di chiunque altro trasformò quattro ragazzi di Liverpool in un fenomeno globale. In un’epoca dominata dai biopic musicali, dedicare un lungometraggio al “quinto Beatle” era quasi inevitabile. Eppure, nonostante il soggetto straordinario, il film si rivela più un racconto funzionale che un ritratto definitivo. Resta un’opera competente ma per nulla penetrante. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
