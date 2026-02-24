Microbioma e sport | il ruolo dell’esercizio sull’intestino

Uno studio dell’ECU ha scoperto che l’allenamento intenso influisce sulla composizione del microbioma intestinale. La causa è l’aumento dell’attività fisica, che modifica la flora batterica. I ricercatori hanno analizzato i cambiamenti nelle persone che praticano esercizio regolare, rilevando variazioni significative nella diversità di batteri nell’intestino. Questo risultato suggerisce che il modo in cui ci alleniamo può avere effetti diretti sulla salute dell’intestino. I dati raccolti aprono nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra sport e benessere.

L’attività fisica regolare è nota per i suoi benefici su corpo e mente. Ora, uno studio della Edith Cowan University (ECU) suggerisce che l’intensità dell’allenamento può avere un ruolo cruciale anche sulla composizione del microbioma intestinale, aprendo nuove prospettive sulla connessione tra sport, dieta e salute digestiva. La dottoranda Bronwen Charlesson ha analizzato come differenti carichi di allenamento, dall’alta intensità ai periodi di riposo, influenzano la flora intestinale degli atleti. L’obiettivo era comprendere come le variazioni nel microbioma possano supportare benessere, salute e prestazioni atletiche. 🔗 Leggi su Cibosia.it

