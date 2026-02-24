Michelle Pfeiffer è una vedova in lutto nel trailer di The Madison

Michelle Pfeiffer interpreta una vedova sconvolta dal dolore in un nuovo trailer, che anticipa una serie creata da Taylor Sheridan e in arrivo su Paramount+ a marzo. La trama si concentra sulla sua lotta interiore dopo la perdita di un caro, mentre cerca di affrontare un passato difficile. La serie mostra scene di tensione e momenti di introspezione, offrendo uno sguardo intenso sulla vita del personaggio. La narrazione promette di catturare l’attenzione degli spettatori fin dai primi episodi.

La nuova serie prodotta da Taylor Sheridan, in arrivo su Paramount+ nel mese di marzo, avrà al centro un dramma personale. Arriverà in streaming dal 14 marzo su Paramount+ la nuova serie intitolata The Madison, il progetto prodotto da Taylor Sheridan che avrà come protagonista l'attrice Michelle Pfeiffer e di cui è stato diffuso un trailer inedito. Lo show, la cui prima stagione sarà formata da sei puntate, è stato prodotto da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Cosa racconterà la serie The Madison Lo show The Madison porterà sul piccolo schermo un'intensa storia d'amore che verrà seguita attraverso un dramma familiare profondamente personale, incentrato sui temi della resilienza e della trasformazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nel teaser di The Madison, la nuova serie spinoff di Yellowstone

The Madison | Prime foto dalla nuova serie con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell
Paramount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali di The Madison, la nuova serie drama scritta e prodotta da Taylor Sheridan.

