Michele Bravi canta Prima o poi – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Michele Bravi interpreta “Prima o poi” durante il Festival di Sanremo 2026, portando in scena un brano che parla di speranza e di tempi difficili. La canzone, scelta tra oltre 300 titoli, si distingue per il testo intenso e il ritmo coinvolgente. Bravi ha deciso di dedicare questa performance a chi affronta sfide quotidiane, mostrando il suo lato più autentico. La sua esibizione cattura l’attenzione tra le molte proposte in gara.

Michele Bravi, con il brano ‘ Prima o poi ‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver partecipato nel 2017 con ‘ Il diario degli errori ‘ e nel 2022 con ‘ Inverno dei fiori ‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘ Prima o poi ’. Il testo di “Prima o poi” di Michele Bravi a Sanremo 2026. Questo il testo di ‘ Prima o poi ‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Michele Bravi con Rondine e G. Grande. Lo so fumare a letto è un brutto vizio Piangersi un po’ addosso Poi la notte non dormo mai, mai È vero È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera È che mi manchi da morire E pure il cane non la smette di abbaiare E sarà che ogni volta che ti penso Ricomincio sempre A scorrere le foto fino all’infinito E ridere da solo Pensa tu che scemo E in fondo ancora ci spero Che prima o poi Smetterai Che quando accendi la radio Canti solo le canzoni ma degli altri Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Ma guarda casa mia come è ridotta Che non faccio i piatti da una settimana Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa Con il disco di Battisti ancora lì per terra Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca Ogni volta che ti penso Ricomincio sempre A scorrere le foto fino all’infinito E ridere da solo Pensa tu che scemo E in fondo ancora ci spero Che prima o poi Smetterai Che quando accendi la radio Canti solo le canzoni ma degli altri Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Se dopo anni non la smetto Sempre a prendermi l’acqua per strada Che non ho l’ombrello nemmeno stasera Tienimi la fronte Ma pensa io che scemo Che non penso che a te E sono sotto casa tua E ti vorrei citofonare ma Ma non so più il tuo nome A forza di chiamarti amore Non so nemmeno adesso più chi sei Ma prima o poi Smetterai che quando accendi la radio Canti solo le canzoni ma degli altri Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Se dopo anni non la smetto di “Prima o poi” di Michele Bravi: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

