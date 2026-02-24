Mi sono ripromesso di manifestare tristezza e delusione e non gioia per il vincitore di Sanremo 2026 nel caso in cui dovessi perdere | così Fulminacci

Fulminacci ha dichiarato di voler mostrare tristezza e delusione se dovesse perdere a Sanremo 2026, motivato dalla forte emozione legata alla competizione. Con il brano “Stupida sfortuna”, inserito nel suo nuovo album “Calcinacci”, si presenta come uno dei favoriti tra i Big. La sua presenza sul palco, tra le aspettative e la pressione, si accompagna anche alla volontà di restare fedele alla propria identità artistica. La gara continua a coinvolgere numerosi artisti e fan.

Fulminacci è tra i Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, che sarà incluso nel disco “Calcinacci”, in uscita venerdì 13 marzo. A completare il quadro di “Calcinacci” anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Nel corso della serata delle cover, Fulminacci sarà accompagnato da Francesca Fagnani per interpretare “Parole parole” di Mina. Ad aprile 2026 prenderà il via da Roma il “Palazzacci Tour 2026”. “La posizione ideale è quinto. Così non sono appena fuori dal podio, che è triste, ma sono top five e non ho tutti i problemi del podio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

