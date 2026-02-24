Mi dimetto da uomo | a Locri commedia brillante e contemporanea con Sergio Assisi

Sergio Assisi si dimette da uomo e porta in scena una commedia brillante a Locri, inserendola nella XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026. L’attore e regista ha scelto di rappresentare un testo che affronta con ironia e attualità temi di grande rilevanza sociale. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino, attirando un pubblico curioso di scoprire un’interpretazione originale e coinvolgente. La prima è prevista per questa sera, con un’ampia partecipazione di pubblico.

Giunge a Locri, per la XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026, l'attore e regista Sergio Assisi con una commedia brillante e contemporanea. Continua, con vivo apprezzamento del pubblico, la rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano. Lo spettacolo, dal titolo "Mi dimetto da uomo" diretto e scritto dallo stesso Assisi e Simone Repetto (coautore del testo), prodotto da GoodMood in collaborazione con Quisquilie Production, andrà in scena giovedì 26 febbraio alle ore 21.