Metro C al via i cantieri della tratta T2 | modifiche a viabilità e trasporto pubblico

I lavori sulla tratta T2 della Metro C iniziano mercoledì 25 febbraio, a causa di un intervento di ampliamento delle linee. I cantieri coinvolgono le aree di Chiesa Nuova, Castel Sant’Angelopiazza Pia, Ottaviano e Mazzini, creando disagi alla viabilità e ai mezzi pubblici. Le modifiche alle rotte e ai percorsi dei bus saranno visibili già da questa settimana. La fase di lavori durerà diversi mesi, influenzando il traffico quotidiano dei residenti.

Roma, 24 febbraio 2026 – Mercoledì 25 febbraio è in programma l’ avvio dei cantieri della tratta T2 della Metro C, con le future stazioni di Chiesa Nuova, Castel Sant’Angelopiazza Pia, Ottaviano e Mazzini. Sono previste modifiche temporanee alla viabilità con riorganizzazione degli attraversamenti pedonali e limitazione alla sosta nelle aree interessate dai lavori. – Nell’ area di piazza della Chiesa Nuova è prevista la chiusura di via Cerri, la chiusura temporanea dell’accesso a vicolo del Governo Vecchio, lo spostamento dell’area taxi in via Larga, la soppressione della fermata bus su piazza della Chiesa Nuova in direzione lungotevere, l’inversione del senso di marcia in via Sora che diventa a senso unico da corso Vittorio Emanuele a via del Pellegrino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Al via i lavori della tratta T2 della metro C di RomaIl 25 febbraio iniziano i lavori della tratta T2 della metro C di Roma, una novità che cambierà il trasporto pubblico in città. La neve non si ferma: niente “tuffo” per l’epifania ortodossa e modifiche al trasporto pubblicoLe nevicate persistono sul Carso, mentre le città rimangono in parte risparmiate. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Metro C: al via i cantieri per il completamento; La Metro C viaggia oltre piazza Venezia: finalmente i cantieri per arrivare a Farnesina. Tutti a bordo nel 2036; Sito Istituzionale | Completamento linea Metro C: partono i cantieri; Metro C, il 25/2 al via i cantieri della tratta T2: ecco tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità a... Roma: cambia viabilita’ dal centro a Prati, al via domani i nuovi cantieri di Metro CDa domani, modifiche alla viabilità a Roma per l'avvio dei lavori della Metro C. Scopri le aree interessate. romadailynews.it Metro C Roma, al via il 25 febbraio i cantieri della tratta T2 fino a MazziniPresentati in Campidoglio i progetti delle future fermate: prima fase operativa da fine febbraio, entro luglio al via i lavori per la tratta T3 Auditorium-Farnesina ... rainews.it Nuovi cantieri metro C: modifiche alla viabilità Mercoledì 25 febbraio è in programma l’avvio dei cantieri della tratta T2 della Metro C, con le future stazioni di Chiesa Nuova, Castel Sant’Angelo/piazza Pia, Ottaviano e Mazzini: per i lavori nella stazione Ottavian - facebook.com facebook Da mercoledì via ai cantieri della metro C. Strade chiuse, bus deviati e meno parcheggi: tutte le info ift.tt/tv0xS6o x.com