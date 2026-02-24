Meteo Roma del 24-02-2026 ore 06 | 15

Il meteo di venerdì 24 febbraio ha causato condizioni di stabilità in tutta Italia, con temperature stabili o in lieve aumento. Le nuvole basse hanno interessato le pianure del Nord, mentre l’umidità ha favorito cieli sereni o poco nuvolosi in molte zone. Nel pomeriggio, la variabilità ha riguardato soprattutto il centro e il sud, con qualche addensamento tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata. La giornata si è conclusa con condizioni di tempo tranquillo su tutto il territorio.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nubi basse lungo pianure sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori Maggiori schiarite sul nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nuovi specie la Pianura Padana al centro al mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana Umbria Lazio e Marche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste tirreniche serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi non vi basta informazione lungo i settori adriatici al sud tempo stabile nel corso delle ore di urne con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali Salvo qualche addensamento in più tra Campania Molise Puglia e Basilicata temperature massime stabili o in lieve aumento da nord a sud tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo