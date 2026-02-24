Meteo-Giuliacci ribaltone a fine mese | cosa aspettarsi nel weekend

Il cambiamento meteorologico previsto a fine mese deriva dall’arrivo di una perturbazione che porterà pioggia. Questa evoluzione si manifesta soprattutto nel weekend, quando le condizioni si alterano dopo giorni di stabilità. L’anticiclone che ha dominato le ultime settimane cederà il passo a un fronte più instabile, annunciando possibili rovesci e sbalzi di temperatura. Le previsioni indicano che il tempo potrebbe cambiare improvvisamente, influenzando le attività all’aperto di molti.

Pioggia, addio. Ma non per troppo tempo. Sì, perché se ci apprestiamo ad affrontare una settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone quindi da una figura che porta stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni, per il prossimo weekend qualcosa potrebbe cambiare. "Cieli soleggiati, assenza di ventilazione e quindi formazione di nebbia per le zone più pianeggianti del nord e del centro Italia. Sulle regioni centrali e meridionali avremo valori termici anche superiori alle medie del periodo. Secondo le ultime previsioni sembra che nel fine settimana qualcosa sembra cambiare", sono le previsioni del team di meteorologi di Mario Giuliacci.

