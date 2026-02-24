Il maltempo ha causato forti disagi in tutta la regione, portando pioggia intensa e venti forti che hanno abbattuto alberi e allagato alcune strade. La protezione civile ha diffuso le previsioni aggiornate, prevedendo temporali e raffiche di vento anche nei prossimi giorni. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli avvisi ufficiali. Le condizioni meteo rimangono instabili e richiedono prudenza.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un robusto anticiclone insiste sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo tempo stabile anche sulla penisola”. Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 25 febbraio “sereno o poco nuvoloso con foschie e nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali, al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, specie le massime”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Video Meteo Domani; Netto anticipo di primavera. Settimana soleggiata ma attenzione alle nebbie; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile; Meteo weekend: che tempo farà per la fine delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026?.

Meteo, l'anticiclone protagonista in Italia: al via una fase climatica stabile e primaverile. Le previsioniDopo settimane segnate dal maltempo in Italia torna il bel tempo con la rimonta dell'alta pressione da Nord a Sud. meteo.it

Meteo: Prossimi giorni, non solo Bel tempo, gli effetti dell'Anticiclone sull'ItaliaCi stiamo avvicinando alla fine di febbraio, un mese che è stato a lungo dominato dal flusso atlantico, protagonista di ripetute fasi di maltempo. Le perturbazioni, una dopo l’altra, hanno attraversat ... ilmeteo.it

#meteo Buongiorno, l'alta pressione rafforza le sue posizioni. Tempo dunque stabile anche se non del tutto soleggiato per la presenza di nubi basse e/o nebbie su Valpadana e aree tirreniche. Tutti i dettagli sul sito e sull'App di #3BMeteo - facebook.com facebook

Meteo: il tempo a Siena ed in Toscana di oggi x.com