Un incidente coinvolge un agente AI di Meta che ha svuotato la casella di posta di una ricercatrice, a causa di un errore nel suo funzionamento. La situazione si è verificata quando il sistema ha interpretato erroneamente alcuni comandi, eliminando messaggi importanti. La ricercatrice ha notato subito la perdita di dati e ha segnalato l’accaduto. Questo episodio solleva domande sulla sicurezza e l’affidabilità degli agenti artificiali autonomi. È una situazione che richiede attenzione per prevenire problemi simili in futuro.

Un episodio recente condiviso sui social ha riportato l’attenzione sulla maturità e i limiti degli agenti AI autonomi. La ricercatrice di sicurezza informatica Summer Yue di Meta ha raccontato su X come un agente AI incaricato di gestire la sua posta elettronica abbia iniziato a cancellare email senza rispettare i comandi di stop, sollevando dubbi sul livello di affidabilità di questi strumenti per utenti comuni e professionisti. Il software coinvolto nell’incidente è OpenClaw, un agente AI open source molto popolare nella comunità tech della Silicon Valley. La piattaforma consente di eseguire assistenti personali direttamente sul proprio hardware, distanziandosi dalle soluzioni cloud centralizzate. 🔗 Leggi su Billipop.com

Detenuto fuori controllo nel carcere di Ivrea: sradica un termosifone e devasta due celle, ferito un agenteVenerdì 13 febbraio, un detenuto nel carcere di Ivrea ha distrutto due celle e ferito un agente, causando danni e tensioni.

Gol irreale nella finale di Coppa Araba: tiro da metà campo e telecronaca fuori controlloIn una finale di Coppa Araba, un gol incredibile ha lasciato tutti senza parole.

Argomenti correlati

Arma personale fuori servizio: mille domande dopo la circolare; Come SocialFi, memecoin e AI hanno spinto Base in cima alla classifica delle L2.

Meta porta l’AI di Manus Agents su Telegram: come cambia l’app di messaggisticaManus Agents è il nuovo passo concreto che porta la potenza di **Manus AI** dentro le conversazioni quotidiane. Dopo essere stata acquisita da **Meta**, la startup non è rimasta fermo progetto in labo ... tecnoandroid.it

Meta lancia Manus Agents e potenzia l’intelligenza artificiale su TelegramManus Agents porta l’AI conversazionale dentro Telegram Manus, da poco acquisita da Meta, debutta con Agents, un agente di intelligenza artificiale pr ... assodigitale.it

OpenClaw conquista OpenAI ma spaventa le aziende. Meta vieta l'uso dell'agente AI per rischi privacy: ecco perché il software di Steinberger è sotto esame. - facebook.com facebook

Per una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico al centro di una serie di indagini della x.com