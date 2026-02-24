Messico10 mila soldati contro i narcos

1.48 Il governo messicano ha schierato 10mila soldati principalmente a Jalisco per proteggere la popolazione da un'ondata di violenza scatenata dai cartelli della droga, in ritorsione all'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", leader del cartello CJNG. Durante l'operazione militare, supportata dall'intelligence USA,è stato ferito ed è morto durante il trasferimento. I narcos hanno risposto con barricate, attacchi armati, blocchi stradali e saccheggi in oltre 12 stati con oltre 50 morti tra agenti e civili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump pronto ad aprire un nuovo fronte: "Attacchi contro i narcos in Messico"Donald Trump ha annunciato un possibile aumento delle operazioni militari contro i cartelli della droga in Messico.

Messico, ucciso il boss El Mencho durante un’operazione contro i narcos: scoppia la guerriglia, 26 vittime e aeroporti chiusiDurante un’operazione contro i narcotrafficanti, le forze di sicurezza hanno eliminato il capo criminale noto come El Mencho, provocando una violenta guerriglia con 26 vittime e la chiusura di diversi aeroporti.

Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro