Messico tra violenze e disordini FIFA preoccupata per i Mondiali 2026 | allarme sicurezza a Guadalajara

L'uccisione del capo del cartello Jalisco New Generation ha scatenato violenze e disordini a Guadalajara, causando preoccupazione tra le autorità sportive. La città ha visto scontri tra forze dell'ordine e gruppi armati, con un aumento delle tensioni nelle strade principali. La FIFA si interessa alle conseguenze di questa situazione sui futuri Mondiali del 2026. Le autorità locali stanno rafforzando i controlli per garantire la sicurezza degli eventi.

Dopo l’uccisione del leader del cartello Jalisco New Generation (CJNG), El Mencho, Guadalajara è stata teatro di violenze e misure straordinarie di sicurezza. La FIFA osserva con attenzione: lo stadio cittadino deve ospitare gare del Mondiale 2026 e i playoff di marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La cattura di Maduro spacca USA e Messico, calcio e geopolitica si intrecciano: FIFA in allarme per Mondiali 2026La recente notizia della cattura di Maduro ha suscitato reazioni contrastanti tra Stati Uniti e Messico, evidenziando come questioni politiche e sportive si intreccino in vista dei Mondiali 2026.

Leggi anche: Il selfie di Infantino, Trump e i Presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali Fifa 2026 – Il video

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Messico, guerriglia urbana dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervante: almeno 26 morti; Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli Usa; Le violenze in Messico dopo l’uccisione di El Mencho; Violenze in Messico, almeno ventisei morti negli scontri.

Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli UsaIl temuto capo del Cartello Jalisco eliminato in un'operazione militare. Stato di allerta, veicoli incendiati e blocchi stradali. ilfattoquotidiano.it

Benedetta Rossi e il marito bloccati in Messico dopo la morte di El mencho: Stiamo bene, il video messaggio ai followerLa popolare foodblogger marchigiana e il marito Marco Gentili si trovano proprio in questi giorni in vacanza nel Paese centroamericano, dove è in corso una guerriglia tra esercito e narcos. La coppia ... msn.com

Messico, violenze coordinate dei narcos e decine di morti: clima da guerra civile dopo l’uccisione del boss “El Mencho” x.com

La celebre food blogger Benedetta Rossi e suo marito, Marco Gentili, si trovano attualmente in Messico e in un video sui social hanno voluto tranquillizzare i milioni di follower a seguito delle violenze esplose nel Paese dopo la confermata uccisione di El Men - facebook.com facebook