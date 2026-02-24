Messico | scoppia la violenza dopo l’uccisione di El Mencho

L’uccisione di “El Mencho”, noto boss del narcotraffico, ha scatenato un’ondata di violenza in Messico. La causa principale risiede nella lotta tra organizzazioni criminali per il controllo delle rotte di droga. I gruppi armati hanno attaccato postazioni delle forze dell’ordine e preso di mira zone strategiche. Testimoni riferiscono di sparatorie intense e incendi in diverse regioni del paese. La situazione rimane molto tesa nelle aree più colpite.

Scoppia la violenza in Messico dopo l'uccisione del boss del narcotraffico Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho". Sul boss pendeva una taglia da 15 milioni di dollari degli USA. L'uccisione del boss del narcotraffico Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho", leader del Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), in un'operazione militare nello Stato di Jalisco ha scatenato violenze diffuse in Messico. Secondo quanto riportato dai media messicani, circa 20 dei 32 stati del Messico sono stati colpiti dalla violenza dopo la morte del boss. Nel sud di Jalisco si sono registrati incendi, blocchi stradali e azioni coordinate per ostacolare le forze dell'ordine, con strade paralizzate e tensione diffusa.