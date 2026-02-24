Mercato auto europa il 2026 parte in flessione

Il calo delle immatricolazioni nel mercato auto europeo a gennaio deriva da un calo della domanda e da problemi di fornitura. Le nuove registrazioni sono scese a 961 mila, segnando una contrazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le case automobilistiche faticano a soddisfare le richieste dei clienti, e la concorrenza tra i modelli si intensifica. La tendenza negativa continua a influenzare le vendite all’inizio del 2026.

(Adnkronos) – Il mercato europeo dell'auto apre il 2026 con il segno meno. A gennaio le nuove immatricolazioni si attestano a 961.382 unità, in calo del 3,5% rispetto alle 996.016 dello stesso mese del 2025. Nel dettaglio dei principali mercati, Germania e Francia registrano entrambe una contrazione del 6,6%, mentre la Spagna mostra una crescita contenuta (+1,1%) e il Regno Unito accelera del 3,4%. In questo contesto si distingue l'Italia che, con un incremento del 6,2%, mette a segno la migliore performance tra i cinque major markets europei. L'Italia si conferma fanalino di coda tra i grandi mercati europei per quota di veicoli ricaricabili (ECV), che a gennaio si ferma al 14,8% del totale.