Meloni tra i Volenterosi Governo rinnova sostegno a Kiev

Giorgia Meloni ha partecipato al vertice dei Volenterosi, motivata dal desiderio di sostenere Kiev. La sua presenza deriva dalla volontà di rafforzare gli aiuti italiani e di promuovere una soluzione diplomatica al conflitto. Durante l'incontro, ha sottolineato l’impegno del governo nel garantire assistenza e supporto alle zone colpite. La discussione si è concentrata anche sulle prossime iniziative per favorire la stabilità nella regione. La riunione prosegue con la volontà di trovare risposte concrete.

