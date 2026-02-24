Meloni corregge il tiro Le opposizioni | Si scusino

Giorgia Meloni ha chiarito la sua posizione sulla disciplina delle forze dell’ordine dopo le polemiche scaturite da alcune dichiarazioni. La premier ha sottolineato che chi indossa una divisa deve mantenere massimo rigore e professionalità. La nota ufficiale di Palazzo Chigi invita a rispettare le regole e a evitare interpretazioni sbagliate. Le opposizioni chiedono scuse, mentre le discussioni continuano a infiammare il dibattito pubblico.

Rogoredo Avs, M5S e Pd chiedono che Piantedosi riferisca in parlamento. La destra passa dalla difesa a tutti i costi del poliziotto alla condanna della «mela marcia» La linea di Giorgia Meloni arriva in serata: «Chi indossa una divisa ha il dovere di farlo con il massimo del rigore – recita la nota da Palazzo Chigi – E con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabili». E poi: «La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata», «a differenza di quello che leggo non esiste alcuno ‘scudo penale». La posizione della premier è la sintesi delle rocambolesche correzioni di rotta della sua maggioranza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

