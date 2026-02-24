Melendugno cuore e rimpianti | la Futura vince 3-1 ma la corsa play off resta aperta

La Narconon Volley Melendugno ha vinto 3-1 contro la Futura, ma la squadra rimane delusa perché la corsa ai playoff continua ad essere aperta. La partita, giocata in casa, ha mostrato come i locali abbiano combattuto con determinazione, anche se non sono riusciti a ottenere il risultato sperato. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, sapendo di dover migliorare ancora per chiudere il girone con un risultato più positivo.

Le biancorossonere cedono a Busto Arsizio dopo un terzo set infinito (28-26). Coach Giunta: “Siamo gli underdog, possiamo alzare l’asticella e giocarcela con chiunque” MELENDUGNO – La Narconon Volley Melendugno chiude il girone d’andata della Pool Promozione con l’amaro in bocca per il risultato, ma con la consapevolezza di chi sa di poter lottare ad armi pari contro le grandi del campionato. Sul taraflex della Futura Giovani Busto Arsizio, le salentine cadono 3-1 al termine di una sfida intensa, decisa da pochi palloni e da un terzo parziale che ha spostato definitivamente l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Virtus cuore e rimpianti: Edwards ne mette 29, ma la Stella Rossa vince in volata CDGA 2026: Frankenstein e Wicked dominano i premi dei costumisti, ma la corsa agli Oscar resta apertaFrankenstein e Wicked dominano i premi dei costumisti ai CDGA 2026, ma la corsa agli Oscar resta aperta.