Melegnano addio a Pippo | 40 anni di calzature e impegno politico

Pippo Ricotti, noto negoziante di calzature e attivo nel mondo politico locale, è morto lunedì 23 febbraio a 68 anni. La sua scomparsa deriva da problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi. Ricotti gestiva con passione il negozio Whouw in via Roma da oltre dieci anni, diventando un punto di riferimento per tanti clienti e cittadini. La comunità di Melegnano piange un uomo che ha sempre messo al primo posto il suo impegno.

Melegnano piange la scomparsa di Pippo Ricotti, titolare del negozio di calzature Whouw in via Roma. Il 68enne è morto lunedì 23 febbraio, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto sociale della cittadina a sud-est di Milano. La notizia ha scosso la comunità, dove Ricotti era conosciuto e apprezzato per la sua disponibilità e il suo sorriso costante. Il sindaco Vito Bellomo ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, sottolineando come la scomparsa di Ricotti rappresenti una perdita significativa per il commercio locale e per la vita politica del paese. Per oltre 40 anni, insieme alla moglie, Pippo ha gestito il suo negozio, trasformandolo in un punto di riferimento per generazioni di clienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una vita tra associazionismo e impegno politico: addio a Vittorio GirolimettiÈ morto a 82 anni Vittorio Girolimetti, figura nota a Forlì per il suo impegno nella politica e nel volontariato.

Leggi anche: Addio a Gianmaria Quagelli, una vita tra impegno politico e il servizio alla fede