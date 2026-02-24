Mediazione e protezione | lingua e cultura italiana come strumento per l' integrazione l’evento di Anolf

L'evento di Anolf si concentra sulla mediazione e sulla protezione attraverso la lingua e la cultura italiana, che favoriscono l'integrazione. La causa principale è la crescente presenza di persone provenienti da diverse nazioni, che trovano nella lingua italiana un ponte per comunicare e inserirsi nella società. Durante l'iniziativa, si discutono strategie pratiche per sostenere chi affronta difficoltà linguistiche. La giornata si conclude con un approfondimento sui corsi di lingua e sulle iniziative culturali aperte a tutti.

In un mondo sempre più caratterizzato da mobilità e incontro tra popoli, culture e tradizioni, la lingua rappresenta il primo e fondamentale strumento di integrazione. Con questo spirito nasce il convegno "Mediazione e protezione: lingua e cultura italiana", in programma venerdì 27 febbraio alle 9.30 presso l'aula magna del dipartimento di economia dell'Università degli Studi di Messina. L'iniziativa, organizzata da Anolf Messina, intende accendere i riflettori sul ruolo della mediazione linguistica e culturale nei processi di inclusione sociale, ponendo al centro il valore della lingua italiana come ponte tra comunità diverse.