Meda | Marc al top ma tanti in scia Scatta l’ora di Alex Bez e Pecco

Marc Marquez domina le prime qualifiche del weekend, attirando l’attenzione di appassionati e concorrenti. La sua velocità impressiona, ma molti piloti sono già pronti a sfidarlo, tra cui Alex, Bez e Pecco, che cercano di conquistare un buon risultato. La gara si avvicina e le aspettative crescono, mentre gli sfidanti si preparano a mettere in difficoltà il campione in carica. La pista si anima di tensione e speranze.

Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e voce per antonomasia della top class, il Mondiale sta per partire e guardando la scorsa stagione nello specchietto ci si chiede già chi possa fermare questo Marc Marquez. "Forse nessuno, a essere realisti. E’ il pilota più forte sulla moto più forte. Ma tutti ci auguriamo che i suoi avversari, confrontandosi a lungo, abbiano visto cosa serve per essere come lui. Poi è chiaro che quel gap devi capire come recuperarlo, e non è affatto semplice". Chi conosce molto bene Marc è suo fratello Alex, così come Pecco che pure ha già trovato un accordo con l’ Aprilia nel 2027, con Acosta pronto per le Rosse di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

