Meda | Marc al top ma tanti in scia Scatta l’ora di Alex Bez e Pecco

Marc Marquez domina le prime qualifiche del weekend, attirando l’attenzione di appassionati e concorrenti. La sua velocità impressiona, ma molti piloti sono già pronti a sfidarlo, tra cui Alex, Bez e Pecco, che cercano di conquistare un buon risultato. La gara si avvicina e le aspettative crescono, mentre gli sfidanti si preparano a mettere in difficoltà il campione in carica. La pista si anima di tensione e speranze.

Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e voce per antonomasia della top class, il Mondiale sta per partire e guardando la scorsa stagione nello specchietto ci si chiede già chi possa fermare questo Marc Marquez. "Forse nessuno, a essere realisti. E’ il pilota più forte sulla moto più forte. Ma tutti ci auguriamo che i suoi avversari, confrontandosi a lungo, abbiano visto cosa serve per essere come lui. Poi è chiaro che quel gap devi capire come recuperarlo, e non è affatto semplice". Chi conosce molto bene Marc è suo fratello Alex, così come Pecco che pure ha già trovato un accordo con l’ Aprilia nel 2027, con Acosta pronto per le Rosse di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta, Bezzecchi in scia e Bagnaia in top-5Durante i test di Buriram, Alex Marquez ha stabilito il miglior tempo, spingendo forte sulla pista thailandese.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Guido Meda: Bagnaia riparte nel 2026 per essere tra i top; VIDEO Puig: 'Honda migliorata, ma non siamo ancora al top'; Bezzecchi: 'Buon lavoro, ma manteniamo i piedi per terra'; La caduta di Marc Marquez nei test di Buriram. VIDEO.

Meda: Marc Marquez ha reso normale il proprio dominioCon il Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez ha centrato la sua 72ª vittoria in top class e la settima doppietta consecutiva (Sprint + GP). Un dominio che, al momento, non sembra avere rivali. Questo ... sport.sky.it

MotoGP, intervista a Guido Meda: Marc ancora il favorito, oggi la gente ha il grilletto facileCon la sua voce, Guido Meda è entrato nelle case di milioni di italiani raccontando i titoli mondiali di Valentino Rossi, il bis iridato di Pecco Bagnaia fino alla rinascita di Marc Marquez nel 2025. msn.com

Con Guido Meda abbiamo ripercorso gli ultimi venticinque anni di Motomondiale, da Valentino Rossi al nono titolo di Marquez fino al rapporto con i giovani piloti Leggi qui l'intervista - facebook.com facebook