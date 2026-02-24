McTominay rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza senza di lui il Napoli non ha mai vinto
L’assenza di McTominay ha influenzato le performance del Napoli, poiché la squadra non ha mai vinto senza di lui. La sua possibile presenza a Verona rappresenta una speranza, anche se non è garantita. La situazione degli infortunati è al centro delle attenzioni, con aggiornamenti sul recupero di McTominay e Anguissa. Intanto, si aspetta di vedere De Bruyne in campo entro i primi quindici giorni di marzo, se il recupero procederà senza intoppi.
Repubblica, in due differenti articoli, fa il punto della situazione sugli infortunati McTominay e Anguissa, oltre a dare il benvenuto a De Bruyne che – si spera – possa essere in campo nei primi quindici giorni di marzo. Scrive Repubblica: Conte non si aspetta molto dal recupero dei suoi lungodegenti. «Chiedete al medico», ha detto infatti il tecnico leccese in maniera lapidaria a proposito dell’ennesimo ko di McTominay, che è alle prese con una infiammazione tendinea e ha saltato a sua volta le tre ultime gare, con Como, Roma e Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conte si mourinhizza: “Il Napoli ha vinto due titoli. Senza il senso d’appartenenza, sarebbe una stagione disastrosa”Dopo la sconfitta con il Como e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Antonio Conte non si nasconde e parla senza giri di parole.
Scott McTominay riaccende le speranze del Napoli approfittando di un'incertezza in uscita di Montipò
McTominay, rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza (senza di lui il Napoli non ha mai vinto)McTominay a Verona? Non si sa. Anguissa ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona ... ilnapolista.it
McTominay, il problema al gluteo è rimasto serioMcTominay, il Mondiale è all’orizzonte e con i muscoli non si scherza. Verona, sabato prossimo, è l’ennesimo snodo: giocherà? ilnapolista.it
"DEGLI INFORTUNI PARLATE CON I DOTTORI, NON CON ME" Antonio Conte punge lo staff medico dalla pancia della New Balance Arena di Bergamo: SU MCTOMINAY E DE BRUYNE "Non vedo Scott da Genoa, Kevin tornerà a Napoli ma ci vorrà molt x.com
