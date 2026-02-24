L’assenza di McTominay ha influenzato le performance del Napoli, poiché la squadra non ha mai vinto senza di lui. La sua possibile presenza a Verona rappresenta una speranza, anche se non è garantita. La situazione degli infortunati è al centro delle attenzioni, con aggiornamenti sul recupero di McTominay e Anguissa. Intanto, si aspetta di vedere De Bruyne in campo entro i primi quindici giorni di marzo, se il recupero procederà senza intoppi.

Repubblica, in due differenti articoli, fa il punto della situazione sugli infortunati McTominay e Anguissa, oltre a dare il benvenuto a De Bruyne che – si spera – possa essere in campo nei primi quindici giorni di marzo. Scrive Repubblica: Conte non si aspetta molto dal recupero dei suoi lungodegenti. «Chiedete al medico», ha detto infatti il tecnico leccese in maniera lapidaria a proposito dell’ennesimo ko di McTominay, che è alle prese con una infiammazione tendinea e ha saltato a sua volta le tre ultime gare, con Como, Roma e Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Milan, Zazzaroni non ha dubbi: «Senza Modric una squadra monca. E per gennaio Allegri ha una certezza»

Conte si mourinhizza: “Il Napoli ha vinto due titoli. Senza il senso d’appartenenza, sarebbe una stagione disastrosa”Dopo la sconfitta con il Como e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Antonio Conte non si nasconde e parla senza giri di parole.

Scott McTominay riaccende le speranze del Napoli approfittando di un'incertezza in uscita di Montipò

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Repubblica scrive anche di Anguissa: ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona.; McTominay, rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza (senza di lui il Napoli non ha mai vinto); McTominay ha un obiettivo per il futuro a breve termine, coinvolto anche Anguissa; REPUBBLICA - Napoli, per McTominay il nuovo obiettivo diventa Verona, la situazione.

McTominay, rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza (senza di lui il Napoli non ha mai vinto)McTominay a Verona? Non si sa. Anguissa ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona ... ilnapolista.it

McTominay, il problema al gluteo è rimasto serioMcTominay, il Mondiale è all’orizzonte e con i muscoli non si scherza. Verona, sabato prossimo, è l’ennesimo snodo: giocherà? ilnapolista.it

"DEGLI INFORTUNI PARLATE CON I DOTTORI, NON CON ME" Antonio Conte punge lo staff medico dalla pancia della New Balance Arena di Bergamo: SU MCTOMINAY E DE BRUYNE "Non vedo Scott da Genoa, Kevin tornerà a Napoli ma ci vorrà molt x.com

"DEGLI INFORTUNI PARLATE CON I DOTTORI, NON CON ME" Antonio Conte punge lo staff medico dalla pancia della New Balance Arena di Bergamo: SU MCTOMINAY E DE BRUYNE "Non vedo Scott da Genoa, Kevin tornerà a Napoli ma ci vorrà molt - facebook.com facebook