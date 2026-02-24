Mazzariello video intervista pre Sanremo 2026 | Sto facendo palestra che emozione la prova con l’orchestra

Mazzariello ha condiviso le sue emozioni in un video intervista prima di Sanremo 2026, spiegando che si sta allenando intensamente in palestra. La motivazione deriva dalla prova con l’orchestra, che lo entusiasma e lo mette alla prova. Con il brano Manifestazione d’amore, ha conquistato il suo spazio tra le Nuove Proposte del festival. La sua preparazione continua, mentre si avvicina il grande giorno.

