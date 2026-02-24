Mayweather-Paquiao undici anni dopo la rivincita | appuntamento a settembre

Una settimana fa Floyd Mayweather aveva annunciato il ritorno alla boxe. Ora Netflix ha ufficializzato la rivincita per uno degli incontri più attesi, contro Manny Pacquiao. Il match si terrà il 19 settembre e sarà il primo incontro di pugilato che si terrà allo Sphere di Las Vegas. Mayweather e Pacquiao si erano affrontati per la prima volta il 2 maggio 2015, e Mayweather ha vinto per decisione unanime. Il match, che era in programma dal 2009, era stato definito "l'Incontro del Secolo" ma aveva deluso gli addetti ai lavori, anche perché in seguito si era scoperto che Pacquiao aveva combattuto con un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao | Full Fight NO COMMENTARY

