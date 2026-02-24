Mayweather-Pacquiao undici anni dopo la rivincita | appuntamento a settembre

Mayweather e Pacquiao si preparano a tornare sul ring a distanza di undici anni dalla loro famosa rivincita del 2015, causata dalla grande richiesta dei fan. Entrambi si erano ritirati, ma ora hanno deciso di riprendere l’allenamento e affrontarsi di nuovo. La sfida, attesa da molti, si terrà a settembre. I due pugili hanno annunciato ufficialmente il loro ritorno, suscitando grande interesse tra gli appassionati di boxe.

Una settimana fa Floyd Mayweather aveva annunciato il ritorno alla boxe. Ora Netflix ha ufficializzato la rivincita per uno degli incontri più attesi, contro Manny Pacquiao. Il match si terrà il 19 settembre e sarà il primo incontro di pugilato che si terrà allo Sphere di Las Vegas. Mayweather e Pacquiao si erano affrontati per la prima volta il 2 maggio 2015, e Mayweather ha vinto per decisione unanime. Il match, che era in programma dal 2009, era stato definito "l'Incontro del Secolo" ma aveva deluso gli addetti ai lavori, anche perché in seguito si era scoperto che Pacquiao aveva combattuto con un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mayweather-Paquiao, undici anni dopo la rivincita: appuntamento a settembreLa rivalità tra Mayweather e Pacquiao, esplosa nel 2015 e definita

Mayweather-Pacquiao: la rivincita in arrivo su NetflixFloyd Mayweather e Manny Pacquiao si preparano a rivincere sul ring di Las Vegas, dopo il loro famoso confronto del 2015.

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao | Full Fight NO COMMENTARY

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mayweather e Pacquiao torneranno a sfidarsi sul ring; Mayweather e Pacquiao tornano sul ring: si affronteranno il 19 settembre; Annunciata la rivincita Floyd Mayweather-Manny Pacquiao; Mayweather e Pacquiao di nuovo rivali.

Mayweather-Pacquiao, undici anni dopo la rivincita: appuntamento a settembreProtagonisti di quello che nel 2015 fu definito l'Incontro del secolo, i due si erano ritirati ma torneranno sul ring ... gazzetta.it

Pacquiao e Mayweather avversari sul ring alla soglia dei 50 anni: sfida record a Los AngelesAnnunciata ufficialmente la sfida tra i due miti del pugilato, che saranno avversari a settembre dopo il match del secolo del 2015 ... corrieredellosport.it

IL 48ENNE AMERICANO FLOYD MAYWEATHER E IL 47ENNE FILIPPINO MANNY PACQUIAO, DUE LEGGENDE DEL PUGILATO x.com

BREAKING NEWS: Il 19 settembre 2026, a Las Vegas, Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao torneranno faccia a faccia per il capitolo 2 di una delle rivalità più discusse della boxe moderna. Il primo incontro, nel 2015, fu definito il “Fight of the Century”. U - facebook.com facebook