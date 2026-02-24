Mayors for Democracy Il sindaco Ghinelli in Turchia

Il sindaco Ghinelli partecipa in Turchia a “Mayors for Democracy” perché vuole rafforzare la collaborazione tra i sindaci europei e sostenere i principi della democrazia. È arrivato con una delegazione di altri primi cittadini, pronti a discutere di questioni legate alla buona amministrazione e ai diritti civili. La visita si concentra anche su incontri con colleghi turchi, per condividere esperienze e strategie. La presenza italiana mira a promuovere un dialogo aperto tra le città coinvolte.

Il sindaco Alessandro Ghinelli sarà in Turchia insieme ad una delegazione di sindaci di città europee per partecipare all'iniziativa "Mayors for Democracy" di Eurocities, che unisce i leader cittadini nella difesa della governance democratica europea e dello stato di diritto. La delegazione, che rinnoverà la richiesta di liberazione del sindaco democraticamente eletto di Istanbul, Ekrem Imamoglu incarcerato da marzo 2025, chiederà all'Unione Europea di affrontare con urgenza l'erosione delle pratiche democratiche in Turchia, dove molti altri politici locali sono soggetti ad arresti motivati politicamente.