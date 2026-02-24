Mauro Giacca l' artigiano che divenne Il Pres | Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare

Mauro Giacca, noto artigiano, si emoziona ancora come un bambino ogni volta che pensa al Trento, la squadra del cuore. La causa di questa passione risiede nelle lunghe serate passate a creare con le mani, trasformando la sua passione in una vera e propria identità. La sua dedizione si riflette nella cura dei dettagli e nel rispetto delle tradizioni. Giacca rappresenta un esempio di come il lavoro artigianale possa trasmettere emozioni profonde e autenticità.

Se si dovesse racchiudere Mauro Giacca in una frase, non ce ne sarebbe una migliore di "L'uomo del fare". Lo si capisce entrando negli uffici della sua azienda a Trento, dove si respira aria di artigianalità e passione. Una su tutte, neanche a dirlo, quella per i colori gialloblù del Trento, presenti in ogni angolo nell'azienda che porta il suo nome. È da questi dettagli che inizia l'intervista che il patron dell'AC Trento ha concesso a TrentoToday. Un'intervista in cui si è (anche) parlato di calcio. Se le dico che più che un imprenditore lei e tutto ciò che la circonda dà più l'idea di un mondo artigiano, si offende? "Al contrario, la ringrazio: è quello che mi sento.

