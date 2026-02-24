Maurizio Gherardini e Andrea Bargnani in diretta su Rai Italia

Maurizio Gherardini e Andrea Bargnani sono stati protagonisti di una trasmissione su Rai Italia, organizzata per promuovere il basket italiano durante i giorni della Final Eight. La diretta ha attirato molti appassionati e ha portato l’attenzione sulle ultime novità del campionato. La trasmissione ha anche offerto approfondimenti sui giocatori e sulle squadre in corsa. La puntata si è conclusa con un’anticipazione sui prossimi incontri.

Durante i giorni della frecciarossa final eight, una finestra televisiva promossa da Rai Italia ha messo al centro il basket italiano in una cornice internazionale. Il programma, realizzato in lingua inglese e prodotto negli studi di torino, propone una visione dell’Italia nel mondo attraverso interviste, approfondimenti e racconti di esperienze professionali maturate all’estero. In campo sono intervenuti Maurizio Gherardini, presidente della Lega Basket, e Andrea Bargnani, LBA Executive Advisor, fornendo chiavi di lettura sul panorama cestistico nazionale. Le edizioni hanno approfondito percorsi professionali sviluppatisi oltre confine, con particolare riferimento agli Stati Uniti e al Canada. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

