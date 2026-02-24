Mattinata tragica in stazione | uomo investito da un treno merci

Un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci in transito alla stazione di Codogno, a causa di un tragico errore. La tragedia si è verificata poco prima delle 9, quando l'uomo si trovava sul binario 2 e non si è accorto del treno in arrivo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa abbia portato alla tragedia. La stazione è stata immediatamente chiusa per consentire i rilievi.

CODOGNO (Lodi) Tragedia ieri mattina alla stazione ferroviaria di Codogno. Un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci sul binario 2, poco prima delle 9. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente bloccata, con pesanti ripercussioni sulle linee Milano–Piacenza–Bologna e Mantova–Cremona–Lodi–Milano, per poi riprendere regolarmente attorno alle 11.20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la Polfer. L'area è stata delimitata con nastro rosso per consentire i rilievi. Numerosi i viaggiatori presenti sulle banchine.