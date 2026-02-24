Matteo Sorci aggiorna il suo record italiano juniores nell’eptathlon | progresso importante a Padova

Matteo Sorci ha migliorato il record italiano juniores nell’eptathlon durante i Campionati Italiani giovanili di prove multiple a Padova, grazie a una serie di performance solide. La sua vittoria deriva dall’impegno costante e dalla preparazione intensa negli ultimi mesi. Sorci ha dimostrato di saper gestire bene le varie discipline, ottenendo punteggi elevati in tutte le prove. La sua vittoria rappresenta un passo avanti importante per il suo percorso atletico.

Nell'ultimo weekend, oltre all'ultima tappa Gold del World Indoor Tour di atletica andata in scena a Torun (località che ospiterà tra meno di un mese i Mondiali Assoluti al coperto), si sono disputati anche i Campionati Italiani giovanili di prove multiple 2026. La prestazione più significativa della due giorni al Palaindoor di Padova è stata realizzata da Matteo Sorci, che ha siglato un nuovo record nazionale under 20 nell'eptathlon juniores. Il diciassettenne umbro (diventerà maggiorenne il 29 marzo) ha migliorato di 70 punti il suo precedente primato italiano di categoria, che aveva ottenuto tra il 17 e 18 gennaio a Miramas con un totale di 5573 punti.