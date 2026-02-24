Matteo Salvini alla Gazzetta | Milano Cortina un oro all' Italia per conti e opere

Matteo Salvini ha commentato alla Gazzetta che Milano Cortina rappresenta un grande successo per l’Italia, grazie all’investimento in infrastrutture e allo sviluppo di nuove strutture sportive. La causa di questa affermazione deriva dai miglioramenti concreti nelle Olimpiadi invernali, che portano benefici economici e di immagine. Salvini sottolinea come questi progetti abbiano creato posti di lavoro e opportunità per le imprese locali. La discussione si concentra ora sui prossimi passi da compiere.

*Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Egregio Direttore, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 hanno dato lustro all’Italia nel mondo. In attesa delle Paralimpiadi, non meno significative, i Giochi conclusi da poche ore hanno garantito l’assegnazione di 740 medaglie, oltre 1,3 milioni di biglietti venduti con alcune sedi di gara particolarmente gettonate: a Bormio è stato occupato il 94,5% dei posti disponibili, ad Anterselva l’88,7%, a Milano il 90%. Nelle zone di montagna sono stati trasportati oltre 70mila appassionati, con un tempo di attesa medio di 10 minuti, mentre la platea globale stimata si è attestata addirittura intorno ai 3 miliardi di persone, con cifre record in Europa e Nord America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Muore un vigilante in un cantiere delle Olimpiadi Milano Cortina: il messaggio di Matteo SalviniUn vigilante di 55 anni ha perso la vita durante il turno di notte in un cantiere delle Olimpiadi Milano Cortina a Cortina d’Ampezzo.

Ponte sullo Stretto, è scontro tra Corte dei Conti e Salvini sul decreto Grandi OpereIl dibattito sul ponte di Messina coinvolge la Corte dei Conti e il governo.

