Mattarella a Niscemi | speranza tra macerie e soccorritori eroici

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo una frana che ha provocato crolli e danni alle abitazioni. La causa principale è stata un'intensa pioggia che ha indebolito il terreno. Durante il sopralluogo, ha incontrato i soccorritori che lavorano per mettere in sicurezza l’area e aiutare le famiglie colpite. La visita si è concentrata sulla situazione delle persone rimaste senza casa e sulle operazioni di recupero in corso. La presenza del presidente ha portato attenzione alle emergenze locali.

Un sopralluogo tra macerie e speranza: il viaggio di Mattarella a Niscemi. Il presidente Sergio Mattarella ha compiuto una visita a sorpresa a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per constatare di persona i danni causati dalla recente frana. La giornata del capo dello Stato si è aperta con un sopralluogo in elicottero sulla zona colpita, seguito da un incontro con i cittadini e i soccorritori nel centro della cittadina siciliana. Accolto da applausi e grida di ringraziamento, Mattarella ha visitato la scuola Mario Gori, che ospita alcune delle classi sgomberate a seguito del disastro, offrendo un momento di conforto alla comunità locale.

Mattarella a Niscemi: speranza tra le macerie, il presidente incontraSergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo una frana che ha causato danni a molte abitazioni.

Mattarella a Niscemi: tra macerie e speranza, il sorriso ai bambiniSergio Mattarella visita Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, causata da intense piogge.

