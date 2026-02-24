Mattarella a Niscemi | speranza e sfide nelle zone rosse

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi per visitare le aree più colpite dalla crisi economica e sociale. La causa è l’aumento della disoccupazione e delle difficoltà nelle zone industriali dismesse. Durante il sopralluogo, ha incontrato cittadini e lavoratori che chiedono interventi concreti. La visita si concentra sulle sfide quotidiane di chi vive in queste aree, dove i problemi si intrecciano con le speranze di un futuro migliore. La presenza del presidente si inserisce in un tentativo di risollevare il territorio.

Il presidente della Sergio Mattarella ha visitato Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo nella zona rossa del paese. L’arrivo del capo dello Stato è stato accolto con un appello commovente da parte dei cittadini: Presidente, non si dimentichi di noi. La visita, che si sta svolgendo in mattinata, è accompagnata dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco Massimiliano Conti. Mattarella sta esplorando l’area del belvedere, una delle zone più critiche del paese. La sua presenza a Niscemi rappresenta un riconoscimento delle problematiche locali e una promessa di impegno futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto sicurezza, previste delle zone rosse nelle stazioniIl decreto sicurezza introduce l'istituzione di zone rosse nelle stazioni per rafforzare la sicurezza pubblica.

Sicurezza, controlli rafforzati e monitoraggio costante nelle 'zone rosse'L’assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna ha annunciato che le autorità stanno intensificando i controlli nelle aree considerate più a rischio, come il quartiere San Leonardo di Parma, dopo un aumento di episodi di vandalismo e spaccio.

