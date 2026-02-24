Matri | Il problema del Milan è la gestione dei momenti Nei minuti finali diventa una squadra frettolosa

Alessandro Matri evidenzia che il problema del Milan deriva dalla gestione dei minuti finali, diventando una squadra frettolosa. Durante una trasmissione di DAZN, l'ex attaccante ha osservato come la formazione rosso-nera perda lucidità nelle fasi decisive delle partite. La sua analisi si concentra sulla tendenza del team a commettere errori in momenti cruciali, come successo contro il Parma. Matri sottolinea l'importanza di mantenere la calma in questi frangenti.

La sconfitta contro il Parma ha spento ogni sogno di scudetto del Milan. I rossoneri sono stati beffati nel finale dal gol di Troilo, inizialmente annullato dall'arbitro Piccinini, poi convalidato dopo l'intervento del Var. La squadra di Allegri ora è a 10 punti dall'Inter, una distanza quasi impossibile da colmare. In merito Milan-Parma si è espresso anche l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri. Ecco, di seguito, il suo commento nell'ultima puntata di '4-3-3', programma in onda sulle reti di DAZN. "Il problema del Milan secondo me è che non ha la gestione dei momenti.

