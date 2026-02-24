Mata Leão a punteggio pieno | vetta solitaria

La Mata Leão conquista la sesta vittoria consecutiva nel torneo UISP, grazie a un gol decisivo segnato negli ultimi minuti. La squadra ha dimostrato grande determinazione, sfruttando un errore avversario in difesa. Il successo permette ai padroni di casa di mantenere il primo posto senza rivali, rafforzando la loro posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che rispecchia chiaramente la supremazia della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti La Mata Leão ottiene l’ottava vittoria in altrettante partite nel girone UISP e si conferma solitaria in testa alla classifica. Pronostico rispettato ma con grande fatica contro i Briganti di Santo Stefano del Sole che non ci stanno a fare la parte della “vittima sacrificale” e combattono su ogni pallone dando del filo da torcere ai padroni di casa. Primo quarto equilibrato che si chiude con un solo punto di vantaggio per i giallorossi che però nella seconda frazione aumentano i giro e infliggono un bel parziale agli avellinesi chiudendo a metà gara sul +13. Gli ospiti, nonostante il gap accumulato, rientrano dagli spogliatoi rinvigoriti e con una difesa arcigna riescono a contenere bene gli avversari rientrando in gara e riportandosi ad un solo punto di distanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Mata Leão resta in vetta, vittoria in casa contro il SolofraLa Mata Leão mantiene la testa della classifica dopo la vittoria casalinga contro il Solofra.

Cagliari-Milan 0-1, Leao regala tre punti ai rossoneri: è vetta in solitariaIl Milan conquista una vittoria importante a Cagliari, battendo i padroni di casa per 1-0 grazie a un gol di Leao.