Mastronuzzi Simg | L' Italia invecchia essenziale proteggersi contro Herpes Zoster

Mastronuzzi sostiene che l’Italia invecchia rapidamente, aumentando il rischio di Herpes Zoster. La causa principale è l’aumento della popolazione anziana, che è più vulnerabile al virus. Ha aggiunto che la vaccinazione rappresenta l’unico strumento efficace per ridurre le complicanze legate alla malattia. La diffusione del virus tra gli over 65 preoccupa gli esperti, che spingono per una maggiore sensibilizzazione sulla prevenzione. La questione rimane centrale nel panorama sanitario nazionale.

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - “La prevenzione dell'Herpes Zoster, il cosiddetto Fuoco di Sant'Antonio, si basa essenzialmente sulla vaccinazione. L'Italia ha un terzo della popolazione con più di 65 anni e dobbiamo curare questi pazienti come un bene prezioso: tra le ‘cure' possibili c'è il vaccino per lo Zoster, perché non possiamo fermare il tempo che passa ma possiamo evitare che il dolore diventi una caratteristica degli ultimi anni di vita”. Così all'Adnkronos Salute Tecla Mastronuzzi, medico di medicina generale e responsabile macroarea prevenzione della Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie (Simg). 🔗 Leggi su Iltempo.it

