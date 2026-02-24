Master League un sogno che si avvera | cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno della storica modalità in eFootball

Konami ha annunciato il ritorno della Master League, un modo per rivivere le emozioni delle passate edizioni. La decisione nasce dalla forte richiesta degli appassionati, che desiderano rivedere questa modalità storica in una veste aggiornata. La nuova versione promette di offrire un gameplay più realistico e coinvolgente, con miglioramenti grafici e di gestione delle squadre. I fan attendono con entusiasmo di scoprire come questa funzione si integrerà nel nuovo eFootball.

L'annuncio di Konami ha scaldato il cuore di milioni di appassionati che da anni richiedevano a gran voce il ritorno della ML, ma in che veste tornerà la modalità più iconica del brand calcistico nipponico? Verso la fine degli anni '90, ISS (International Superstar Soccer) Pro Evolution ha sconvolto il mondo delle simulazioni calcistiche offrendo un gameplay profondo e sfaccettato, il più simile possibile a quel gioco che fa battere il cuore dei tifosi ogni domenica allo stadio e dalle poltrone di casa. La possibilità di replicare le partite del campionato o quelle di Champions League esisteva già grazie ad altri giochi, ma in ISS Pro si respirava l'emozione del campo da gioco, ogni azione che si portava a termine non era solo frutto di pattern scritti o delle abilità dei giocatori che s'impersonavano, ma anche delle idee e delle intuizioni di chi teneva il pad in mano.