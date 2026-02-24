Mastella | Campo largo a convenienza non funziona

Mastella afferma che il campo largo a convenienza non funziona perché non riesce a unire i partiti in modo stabile. La sua analisi si basa sui risultati recenti e sulle tensioni interne, che complicano la formazione di un’alleanza solida. In particolare, sottolinea come la frammentazione politica ostacoli la capacità di influenzare il risultato alle prossime elezioni. La questione resta aperta e richiede nuove strategie per migliorare il dialogo tra le forze di maggioranza.

Tempo di lettura: 2 minuti "La Campania è diventato l'arsenale politico principale per il centrosinistra in vista delle Politiche: è la più popolosa delle regioni amministrate dal centrosinistra ed è decisiva per ribaltare il dato dei collegi, che alle scorse Politiche fu disastroso, nel Mezzogiorno. Ritardi e sbavature nei territori sulle alleanze potrebbero costare caro. Le prime avvisaglie invece sembrano ricordare il motto dell'ultimo segretario della Dc Martinazzoli, sull'assenza della politica (la politica è altrove, ammonì). I segretari regionali campani prendano l'iniziativa e convochino un tavolo in vista delle amministrative, se non si vuole disfare ciò che faticosamente è stato creato, con successo, nel novembre scorso con le Regionali", lo scrive in una nota il leader nazionale NdC e sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Asse con il PD? Mastella è determinato: “Campo largo o è suicidio politico”Mastella ha dichiarato che un asse con il PD è indispensabile per evitare un fallimento politico.

Mastella, il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia: l’alleanza della sopravvivenzaClemente Mastella ha incontrato i rappresentanti locali per discutere della crisi del Pd in Irpinia, causata dal calo di consensi e dalla frammentazione politica.

