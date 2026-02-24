Massimo Adriatici ex Lega condannato a 12 anni per l' omicidio di Younes El Boussettaoui verità verra fuori

Massimo Adriatici, ex membro della Lega, è stato condannato a 12 anni di carcere per l’omicidio di Younes El Boussettaoui, causato da una lite in strada. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e complesso, in cui sono state valutate le testimonianze e le prove raccolte. La difesa ha già annunciato ricorso in appello. La procura ha sottolineato che la verità emergerà nel corso del processo.

Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza della Lega a Voghera, è stato condannato a 12 anni per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, ucciso con un colpo di pistola il 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Il giudice ha disposto provvisionali per 380mila euro ai familiari, che chiedono giustizia, dicono che saranno soddisfatti solo vedendo Adriatici in carcere; la difesa annuncia ricorso in Appello.