Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario | l’ex assessore della Lega sparò durante una ronda

Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola nel luglio 2021. La decisione del giudice di Pavia si basa sulla testimonianza di testimoni oculari e sulle prove raccolte durante il processo. L’incidente è avvenuto durante una ronda di sicurezza, quando l’ex assessore della Lega ha sparato in un momento di tensione crescente. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice di Pavia Luigi Riganti al termine di un processo con rito abbreviato, scelta che ha permesso all’imputato di ottenere la riduzione di un terzo della pena. La Procura aveva chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi, mentre la difesa aveva sollecitato l’assoluzione dall’accusa di omicidio. Il verdetto arriva al termine di un iter processuale davvero complesso. Il 6 novembre 2024, al temine del processo di primo grado, la giudice Valentina Nevoso, anziché emettere una sentenza, aveva letto in aula una lunga ordinanza con cui criticava l’impostazione accusatoria originaria della Procura, che aveva contestato l’eccesso colposo di legittima difesa chiedendo una pena di tre anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario: l'ex assessore di Voghera sparò e uccise un senzatettoMassimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto.

Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario: l'ex assessore leghista sparò e uccise un senzatetto in piazzaMassimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver sparato e ucciso un senzatetto in piazza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. Omicidio volontario; Delitto di piazza Meardi, l’ex assessore leghista Massimo Adriatici condannato a 12 anni: Fu omicidio volont…; Pavia, martedì la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore che sparò all'immigrato: chiesti 11 anni e 4 mesi; Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l'accusa è omicidio volontario.

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it

Voghera, l’ex assessore leghista Adriatici a processo per omicidio condannato a 12 anni per aver ucciso il senzatetto Younes El BoussettaouiA quasi 5 anni di distanza dalla sera della sparatoria, il 20 luglio 2021, è arrivata la sentenza pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. I suoi avvocati avevano perorato l’assoluzion ... msn.com

Dodici anni di carcere per omicidio volontario. Si è pronunciato così il giudice Luigi Riganti del tribunale di Pavia nella sentenza di primo grado per Massimo Adriatici. Martedì mattina l’ex assessore leghista di Voghera, 51 anni, è stato condannato e potrà cont - facebook.com facebook

Condannato a 12 anni Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, per omicidio volontario x.com