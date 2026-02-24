massimo adriatici condannato a 12 anni per omicidio ex assessore voghera

Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola nel 2021 a Voghera. La causa è il suo intervento in piazza Meardi, che si concluse con l’omicidio. La sentenza è arrivata dopo un procedimento che ha coinvolto diverse testimonianze e analisi. L’avvocato dell’imputato annuncia che farà appello contro questa decisione.

Il Tribunale di Pavia ha condannato a 12 anni in primo grado l’ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, nel processo per l’omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, ucciso da un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 nel Comune in provincia di Pavia in piazza Meardi. Lo confermano gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali dei genitori, i fratelli e le sorelle del 39enne marocchino, ucciso dall’ex politico leghista. La condanna è superiore alla richiesta di pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione che era stata formulata lo scorso 26 novembre dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, nel processo con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario: l'ex assessore di Voghera sparò e uccise un senzatettoMassimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto.

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni, un episodio che ha scosso la comunità di Voghera.

L'ex assessore LEGHISTA ADRIATICI è stato condannato a 12 anni per OMICIDIO VOLONTARIO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pavia, martedì la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore che sparò all'immigrato: chiesti 11 anni e 4 mesi; Attesa la sentenza per il delitto di piazza Meardi, l’ex assessore Adriatici rischia 11 anni; Condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore Adriatici; Processo Adriatici, martedì la sentenza per l’ex assessore di Voghera.

Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. «Omicidio volontario»Dopo quasi 5 anni di inchiesta, è stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes ... ilmattino.it

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it

Primo grado: 12 anni per omicidio volontario al killer della #Lega Nord, Massimo Adriatici, che ha spento volontariamente la vita del povero Youns El Boussettaoui per mero odio a Pavia, cinque anni fa. Viva i giudici! Adesso per chi organizzate le fiaccolate ra x.com

È prevista nell'udienza di oggi in Tribunale a Pavia la sentenza per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39 anni, marocchino. Adriatici è - facebook.com facebook