Massese Serve il cambio di passo C’è da mettere fieno in cascina

La Massese ottiene un punto contro la Sestese dopo un pareggio che nasce da una difesa insicura e da alcune occasioni mancate in attacco. La squadra bianco-azzurra ha mostrato segnali di miglioramento, ma ha bisogno di un cambio di ritmo per uscire dalla crisi. Con questa prestazione, i bianconeri si avvicinano alla zona salvezza, ora a un solo punto di distanza. Serve più costanza per raggiungere l’obiettivo.

Il pari contro la Sestese non è il risultato che la Massese sperava ma il punticino ha consentito in ogni caso ai bianconeri di avvicinare la zona salvezza diretta che adesso dista una sola lunghezza. C'è un "però" da tenere presente, vale a dire che molte delle formazioni invischiate nella corsa per la permanenza nella categoria hanno già effettuato il loro turno di riposo previsto dal girone a 17 squadre. Nello specifico parliamo di Sestese, Castelnuovo Garfagnana, San Giuliano, Pro Livorno Sorgenti e Cenaia. La Massese, insomma, ha giocato una gara in più rispetto a tutte queste avversarie e le rimarrà a guardare domenica 8 marzo.