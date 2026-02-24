Massacrato a sprangate in centro sotto gli occhi di alcuni testimoni | naso e mascella fratturati alcuni denti saltati

Un uomo ha subito un'aggressione con sprangate in pieno centro, causandogli fratture al naso e alla mascella e alcuni denti saltati, davanti a testimoni scioccati. La violenza si è scatenata senza apparente motivo, lasciando tutti senza parole. Pochi minuti dopo, nella stessa zona, si sono verificati tentativi di furto in una casa vicino alla Commenda. La serie di episodi inquieta i residenti e alimenta il timore di una recrudescenza della criminalità.

ROVIGO - Un'aggressione violenta nel cuore della città e, poche ore dopo, un tentato furto in abitazione nella zona della Commenda. Due episodi distinti, avvenuti tra la notte e la tarda serata nei giorni scorsi, che riportano l'attenzione sul tema della sicurezza a Rovigo. IN VIA BADALONI Il fatto più grave si è verificato in via Badaloni, in pieno centro storico. Secondo quanto ricostruito finora, un uomo di origine marocchina sarebbe stato aggredito da una sola persona armata di una spranga. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto a metà della strada, dove sarebbero partiti i colpi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

