Marsiglia-Lione | è quasi spareggio per il terzo posto Pronostico in equilibrio

La partita tra Marsiglia e Lione, causa la corsa al terzo posto, si presenta come uno scontro decisivo. Dopo 13 vittorie di fila, il Marsiglia ha subito la prima sconfitta, mentre il Lione punta a ridurre il divario di cinque punti. La sfida al Velodrome può determinare il futuro delle due squadre in classifica. Gli appassionati attendono con ansia il risultato di questa sfida cruciale.

Un match spartiacque quello in programma al Velodrome. La squadra di Fonseca è reduce dalla prima sconfitta dopo 13 vittorie consecutive e stacca di 5 lunghezze quella di Habib Beye. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ligue 1: Manita del Psg al Marsiglia, il Lens resta però in scia dei parigini, Lione terzoIl Paris Saint-Germain si impone con un netto 5-0 sul Marsiglia e mantiene la testa della classifica in Ligue 1.

Basket, in DR2 spareggio per il terzo posto per il DREAM Pisa, sul campo della LiburniaIl DREAM Pisa si gioca il terzo posto nello spareggio di domenica contro la Liburnia.

Argomenti correlati

Francia, la morte di Deranque complica la sfida delle sinistre ai lepeniani; Pronostici Ligue 1 Francia antepost, guida e quote Giornata 23.

Marsiglia-Lione: è quasi spareggio per il terzo posto. Pronostico in equilibrioUn match spartiacque quello in programma al Velodrome. La squadra di Fonseca è reduce dalla prima sconfitta dopo 13 vittorie consecutive e stacca di 5 lunghezze quella di Habib Beye ... gazzetta.it

Marsiglia, il dopo-De Zerbi comincia malissimo: Beye sconfitto a Brest al debuttoInizia malissimo il dopo-De Zerbi. La prima di Habib Beye sulla panchina dell’Olympique Marsiglia si trasforma in una serata da dimenticare. Nell’anticipo. tuttomercatoweb.com

Alla prima sulla panchina dell’OM, dopo l’addio di De Zerbi e l’interregno di Abardonado, Habib Beye si schianta contro il Brest: decisivo Ajorque con una doppietta in 29 minuti. Il Marsiglia avrebbe anche la chance per riaprirla nel finale, ma Greenwood si fa - facebook.com facebook

Alla prima sulla panchina dell’OM, dopo l’addio di De Zerbi e l’interregno di Abardonado, Habib Beye si schianta contro il Brest: decisivo Ajorque con una doppietta in 29 minuti. Il Marsiglia avrebbe anche la chance per riaprirla nel finale, ma Greenwood si fa x.com