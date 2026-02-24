marmoris bevande funzionali

La startup Marmoris ha registrato un forte aumento delle vendite, raggiungendo 15.000 unità in tre mesi, a causa del crescente interesse per le bevande funzionali tra le donne. Nonostante il calo complessivo del settore italiano dell’11,3%, l'azienda ha trovato una strategia efficace per distinguersi sul mercato. La sua proposta si rivolge a un pubblico specifico, offrendo prodotti che combinano gusto e benefici per la salute. La crescita di Marmoris continua a sorprendere gli analisti.

Il settore italiano perde l’11,3%, ma una startup ha trovato una formula vincente. Mentre il mercato crolla, Marmoris vende 15mila unità in tre mesi puntando sulle donne Il settore delle bevande in Italia attraversa una fase critica con un calo dei consumi del 2,3% complessivo e un drammatico -11,3% per le bevande analcoliche. Di fronte a questa contrazione, la maggior parte delle aziende adotta strategie difensive: riduzione dei costi, imitazione dei competitor e attesa che la tempesta passi. Tuttavia, una giovane imprenditrice italiana ha identificato la vera causa del declino: non è la domanda a mancare, ma la rilevanza dei prodotti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

