Marijuana light maggioranza | Perugia appoggi i ricorsi sul divieto No sostanza a rischio per la salute

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato una delibera per sostenere i ricorsi contro il divieto di marijuana light, deciso dal Governo. La maggioranza di centrosinistra ha votato compatta, opponendosi alle restrizioni ritenute dannose per i cittadini. La discussione si è concentrata sulla possibilità di tutelare le libertà individuali e di regolamentare meglio il settore. La decisione apre un confronto sulla gestione della marijuana a livello locale e regionale.

Passa la proposta per tutelare il settore che va oltre la produzione finalizzata al consumo. Per il centrosinistra il provvedimento nazionale va contro le normative Ue. Per il centrodestra: "La letteratura medica non è univoca" Il Consiglio comunale di Perugia, grazie al voto compatto della maggioranza di centrosinistra, ha ufficialmente preso le distanze dal decreto legge del Governo "Sulla Sicurezza", dove all'articolo 18 si introduce un divieto generalizzato alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle infiorescenze di Cannabis sativa L., anche per quella produzione i cui contenuti di THC (il principio “stupefacente” della cannabis) sono al di sotto dello 0,2% e dunque senza effetti psicoattivi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Cannabis light, sul divieto di coltivarla e venderla deciderà la Corte Costituzionale Mdmb-pinaca: cos’è la sostanza trovata nella cannabis light e che può essere letaleMdmb-pinaca è un cannabinoide sintetico, derivato dall'indazolo, presente nella cannabis light.