Margot Robbie ricorda un regalo offensivo e svela come ha reagito il web è dalla sua parte
Margot Robbie rivela che un regalo ricevuto in passato è stato offensivo, motivo per cui si è sentita ferita e irritata. La causa risale a un episodio in cui un collega le ha consegnato un oggetto che ha interpretato come un commento poco rispettoso. L’attrice ha spiegato come ha reagito immediatamente, scegliendo di affrontare la situazione con fermezza. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà che molte attrici incontrano nel loro percorso professionale.
Margot Robbie ha condiviso un ricordo doloroso della sua carriera che rivela pressioni e stereotipi che le attrici affrontano a Hollywood. Durante un’intervista, ha raccontato che all’inizio della sua carriera un collega le regalò un libro intitolato Perché le donne francesi non ingrassano, praticamente un consiglio mascherato per dirle di mangiare meno. La reazione della star di Cime tempestose fu immediata e decisa: “ Vai a quel paese, amico! ”. Questo episodio l’ha segnata, ma non ha mai impedito a Robbie di costruire una carriera di enorme successo tra Barbie e il recente adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Margot Robbie con la leggendaria collana Taj Mahal: dagli imperatori indiani a regalo d'amore di Richard Burton per i 40 anni della sua Liz Taylor. La storia del magnifico prezioso a cuore
Applausi a Margot Robbie che ha scelto di mostrare la sua pelle del viso naturale, senza trucco, in Cime Tempestose
Margot Robbie racconta di quando un collega le regalò un libro per farla mangiare di menoL'attrice australiana, impegnata nella promozione di Cime tempestose, ha ricordato un aneddoto degli inizi della sua carriera che l'ha segnata profondamente ... vanityfair.it
