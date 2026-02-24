Margot Robbie ricorda un regalo offensivo e svela come ha reagito il web è dalla sua parte

Margot Robbie rivela che un regalo ricevuto in passato è stato offensivo, motivo per cui si è sentita ferita e irritata. La causa risale a un episodio in cui un collega le ha consegnato un oggetto che ha interpretato come un commento poco rispettoso. L’attrice ha spiegato come ha reagito immediatamente, scegliendo di affrontare la situazione con fermezza. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà che molte attrici incontrano nel loro percorso professionale.

