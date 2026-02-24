Marco Sforza e il Trio separè portano in tour il nuovo disco Mozziconi
Mercoledì 25 febbraio al circolo "L'osteria dei Pavoni" di Montenovo, frazione di Montenovo, alle ore 21.30 il cantautore emiliano Marco Sforza assieme al gruppo musicale "Trio separè" presenta come prima data in Romagna il suo ultimo disco "Mozziconi". Nel nuovo lavoro, chitarre, pianoforte, clarinetto, contrabbasso e fisarmonica si intrecciano con arrangiamenti sobri, lasciando spazio alla voce e ai testi, veri protagonisti. "Indovina chi porto a cena?", alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vita . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
